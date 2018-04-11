На Тернопільщині бус збив дівчину. Вона в реанімації

11/04/2018 0
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Із політравмою та закритою черепно-мозковою травмою до реанімаційного відділення бригада швидкої допомоги госпіталізувала дівчину, 1999 року народження. Вона потрапилала у дорожньо-транспортну пригоду. 

Аварія трапилася 10 квітня близько 16:30. На трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече водій маршрутного автобуса марки Мерседес-Спрінтер, сполученням Рівне-Тернопіль, збив дівчину. Кермувальник каже, що вона раптово вибігла на проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю, повідомляють у поліції. Триває слідство.

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