На Тернопільщині бус збив чоловіка, який “голосував” на дорозі

03/01/2018 Розмір тексту:

Із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, переломом потилично-виличної ділянки та забоєм м’яких частин обличчя в хірургічне відділення Мельниця-Подільської лікарні госпіталізували чоловіка, 1947 року народження. Потерпілий – житель села Дзвинячка Борщівського району.

Ушкодження чоловік отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди. При виїзді на місце події слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, рухаючись дорогою Тернопіль-Скалат-Гусятин-Борщів-Жванець, збив пішохода.

За словами кермувальника, потерпілий стояв на проїжджій частині дороги і зупиняв транспорт. Проте вийшов занадто далеко і водій буса не зміг уникнути зіткнення, оскільки зустрічною їхав інший автомобіль. До медзакладу травмованого чоловіка завіз сам винуватець автопригоди.

Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.