На Тернопільщині бус врізався у вантажівку. Водій заснув за кермом?

03/04/2017 Розмір тексту:

Четверо людей потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Монастириськах. На автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль 2 квітня зіткнулися автомобілі Mercedes-Benz та Iveco.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньої інформацією, водій мікроавтобуса “Mercedes-Benz” віз пасажирів з Польщі. Близько 3:50 він не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажівкою за кермом якої перебував житель Івано-Франківської області.

В результаті удару автомобіль Iveco перекинувся. Два пасажири, які сиділи ліворуч за водієм, та сам кермувальник з “Mercedes-Benz” потрапили до лікарні. У водія закрита травма грудної клітки, травма хребта та закритий перелом передпліччя. В іншого учасника ДТП забої обличчя та лівого плеча. В реанімацію потрапив житель Монастирищини – у нього закрита черепно-мозкова травма, переломи основи черепа й передпліччя.

За меддопомогою звернувся і водій іншого транспортного засобу. Його після огляду медиків відпустили.

Правоохоронці з’ясовують причини автопригоди. Одна з версій – водій мікроавтобуса міг заснути за кермом. Медекспертиза показала, що обидва кермувальники на момент зіткнення були тверезими, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.