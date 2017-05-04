На Тернопільщині будуть закривати бібліотеки?

02/05/2017 Розмір тексту:

В області взялися реформувати бібліотечну справу. Нині це називають оптимізацією. Невеликі бібліотечні заклади краю планують об’єднати.

Наразі в області нараховують 860 бібліотек. Упродовж останніх трьох років було закрито два десятки цих закладів. Чи продовжиться тенденція закриття бібліотек, наразі невідомо. Поки що їх планують об’єднувати.

«Чимало бібліотек нашої області потребують оптимізації. Книжкові фонди роками не поповнюються. Тому настав час вносити зміни у роботу цих закладів. Також ми хочемо дати добрі умови роботи для всіх бібліотечних працівників. Крім того, необхідною є комп’ютеризація. Оскільки багато наукової літератури в електронному варіанті. Хоча у бібліотеці головне – це друкована книжка, без книжки це вже буде не бібліотека. Сучасна бібліотека повинна мати інформаційний і просвітницький характер. Також важливо, щоб вона була оснащена відповідною технікою. Саме такими повинні бути бібліотеки майбутнього», – відзначив начальник управління культури Тернопільської облдержадміністрації Григорій Шергей.

Як показує практика, бібліотеки з доступом до Інтернету більш популярні. Відтак об’єднані бібліотечні заклади планують модернізувати і забезпечити сучасними технологіями.

Софія Романська