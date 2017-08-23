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На Тернопільщині будуть вибори. ВІДЕО
22/08/2017 1
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Центральна виборча комісія України призначила на 29 жовтня перші місцеві вибори у 202 об’єднаних територіальних громадах.
За попередніми підрахунками, на цих виборах зможуть проголосувати 1 млн 300 тис. виборців (тобто, близько 4% усіх виборців України). Серед них і мешканці Тернопільщини, повідомляє ІНТБ.
В нашій області вибори відбудуться у 4 ОТГ, а саме в Саранчуківській, Лановецькій, Хоростківській та Зборівській міській об’єднаній територіальній громаді.
До слова, призначення виборів Центральною виборчою комісією – це вже фінальний етап формування спроможної об’єднаної територіальної громади.
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Коментарі (1)
микола22/08/2017
а товстенську громаду знову не пропустило цвк,через спеціально не підготовлені нормально документи,перед цим попідговорювали декілька голів сільських рад,щоб відмінили рішення сесій про входження в громаду.