На Тернопільщині будуть вибори. ВІДЕО

22/08/2017 1
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Центральна виборча комісія України призначила на 29 жовтня перші місцеві вибори у 202 об’єднаних територіальних громадах.

За попередніми підрахунками, на цих виборах зможуть проголосувати 1 млн 300 тис. виборців (тобто, близько 4% усіх виборців України). Серед них і мешканці Тернопільщини, повідомляє ІНТБ.

В нашій області вибори відбудуться у 4 ОТГ, а саме в Саранчуківській,  Лановецькій, Хоростківській та Зборівській міській об’єднаній територіальній громаді.

До слова, призначення виборів Центральною виборчою комісією – це вже фінальний етап формування спроможної об’єднаної територіальної громади.

 

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Коментарі (1)

микола

22/08/2017

а товстенську громаду знову не пропустило цвк,через спеціально не підготовлені нормально документи,перед цим попідговорювали декілька голів сільських рад,щоб відмінили рішення сесій про входження в громаду.

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