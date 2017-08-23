На Тернопільщині будуть вибори. ВІДЕО

22/08/2017 Розмір тексту:

Центральна виборча комісія України призначила на 29 жовтня перші місцеві вибори у 202 об’єднаних територіальних громадах.

За попередніми підрахунками, на цих виборах зможуть проголосувати 1 млн 300 тис. виборців (тобто, близько 4% усіх виборців України). Серед них і мешканці Тернопільщини, повідомляє ІНТБ.

В нашій області вибори відбудуться у 4 ОТГ, а саме в Саранчуківській, Лановецькій, Хоростківській та Зборівській міській об’єднаній територіальній громаді.

До слова, призначення виборів Центральною виборчою комісією – це вже фінальний етап формування спроможної об’єднаної територіальної громади.