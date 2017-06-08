На Тернопільщині будуть судити терористів “ЛНР”

08/06/2017 0
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Під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області завершено досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами участі в терористичній організації «Луганська народна республіка» мешканців міст Дебальцеве Донецької області та Щастя Луганської області.

Генеральним прокурором України підслідність вказаних кримінальних правопорушень визначено за слідчим відділом Управління  Служби безпеки України в Тернопільській області, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Під час  розслідування встановлено, що 41-річний житель Луганщини з червня 2014 по жовтень 2016 р діяв у терористичній групі, яка входить до складу терористичної організації «ЛНР».

Зокрема, зафіксовано  його участь в обстрілах із систем залпового вогню БМ-21 «Град» позицій сил та засобів АТО у місті Дебальцеве Донецької області, а також уздовж лінії розмежування на Луганському напрямку.

Свою злочинну діяльність у складі терористичної групи особа продовжувала до жовтня 2016 року, однак, після спричинення ним вогнепального поранення цивільній особі,  він був затриманий працівниками одного з так званих райвідділів внутрішніх справ МВС «ЛНР».

Інший учасник цієї ж терористичної групи, займаючи посаду начальника штабу та відповідаючи за бойову та мобілізаційну готовність, перевірку наявності й стану озброєння, майна у підпорядкованих йому терористів,  за організацію несення вартової служби, підшуковував та набирав нових членів для терористичної групи для подальшої участі в збройному спротиві військовослужбовцям Збройних Сил України і працівникам правоохоронних органів- учасникам  антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

На даний час обвинувальні акти за ч.1 ст.258-3 КК України (участь у терористичній організації) стосовно обидвох бойовиків прокуратурою затверджено та скеровано до суду.

Санкція  інкримінованого злочину передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

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