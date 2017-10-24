На Тернопільщині будуть судити терориста “СССР”

24/10/2017 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно учасника терористичної організації «ЛНР», за ч.1 ст. 258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Розслідуванням встановлено, що уродженець Луганщини з червня 2015 року по серпень 2017 року перебував у складі терористичної групи «Брянка СССР», що входить до так званого силового блоку зазначеної терористичної організації.

Як один з керівників даної терористичної групи, він виконував обов‘язки із забезпечення її учасників необхідними засобами і знаряддями скоєння злочинів, транспортними засобами, боєкомплектом, обмундируванням, зокрема, касками, бронежилетами тощо, з метою створення умов для підготовки і здійснення терористичних актів у Луганській області, збройного опору, незаконної протидії та перешкоджанню виконанню службових обов’язків співробітниками правоохоронних органів й військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції.

Неодноразово приймав безпосередню участь у збройному спротиві та веденні бойових дій проти українського війська на лінії розмежування, у тому числі поблизу залізничної станції «Мар’ївка» (м.Золоте Попаснянського району Луганської області).

Оскільки вказана особа переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території Луганської області її оголошено у розшук та, на підставі ухвали слідчого судді, здійснено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальний акт направлено до суду. Так як чоловік продовжує працювати на терористів на окупованій території, його судитимуть заочно. Максимальне покарання, передбачене санкцією ч. 1 ст. 258-3 КК України – 15 років позбавлення волі.

До слова, з початку року прокурорами галузевого відділу прокуратури Тернопільської області області скеровано до суду 14 кримінальних проваджень за фактами участі і сприяння діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», а також публічних закликів до повалення конституційного ладу, з боку як жителів Тернопільщини, так і мешканців східних регіонів держави.