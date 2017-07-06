На Тернопільщині будуть судити шахрая, який продавав неіснуючі “Айфони”

06/07/2017 0
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Бучацьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення шахрайства з використанням комп‘ютерної техніки за ч.3 ст.190 КК України.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області, досудовим розслідуванням встановлено, що житель Бучацького району впродовж листопада 2016 року  –  січня  2017 року шляхом обману заволодів грошовими коштами  21 потерпілого з 5 областей України на загальну суму майже 190 тис грн.

Шахрай розміщував на сайті OLX оголошення про продаж  айфонів, і привласнював переказані за них гроші, а покупцям обіцяв переслати телефони за якийсь проміжок часу.  Після обдурювання кількох покупців, зловмисник змінював номер свого телефону і публікував на сайті нові оголошення.  Також шахрай фіктивно обмінював гроші на електронні за системою  Web Mоneу.  Його злочинну схему викрили правоохоронці на початку 2017 року.

У обвинуваченого вилучено 3 комп’ютери та 2 мобільні телефони, за допомогою яких він вчиняв шахрайські дії.

Розслідування завершено. Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

 

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