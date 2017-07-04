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На Тернопільщині будуть судити поліцейського-втікача
03/07/2017 0
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Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) стосовно інспектора дорожнього нагляду Зборівського відділення поліції Головного управління Нацполіції в області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що поліцейський отримав у салоні власного автомобіля 300 доларів США неправомірної вигоди від місцевого жителя за не складання щодо його брата адмінпротоколу про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп‘яніння.
Нагадаємо, поліцейський відразу утік з місця передачі грошей, але за кілька днів з‘явився до слідчого прокуратури разом із адвокатом. Розслідування завершено, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.
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