На Тернопільщині будуть судити поліцейського-втікача

03/07/2017 0
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Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду  обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) стосовно інспектора дорожнього нагляду Зборівського відділення поліції Головного управління Нацполіції в області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що поліцейський отримав у салоні власного автомобіля  300 доларів США неправомірної вигоди від місцевого жителя за не складання щодо його брата адмінпротоколу про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп‘яніння.

Нагадаємо, поліцейський  відразу утік   з місця передачі грошей, але за кілька днів з‘явився до слідчого прокуратури  разом із адвокатом. Розслідування  завершено, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

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