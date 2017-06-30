На Тернопільщині будуть судити півсотні корупціонерів

30/06/2017 Розмір тексту:

Спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції Тернопільської області упродовж 6 місяців поточного року складено та направлено до суду 56 протоколів про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією.

На даний час судами розглянуто 25 протоколів, за якими осіб, винних у вчиненні адміністративних правопорушень, притягнуто до предбаченої законом відповідальності, повідомляє прес-служба прокуратури області.

Так, рішенням Гусятинського районного суду визнано винним та накладено стягнення у вигляді штрафу колишнього посадовця Гусятинської РДА, який несвоєчасно подав е-декларацію.

Постановою Теребовлянського районного суду визнано винним та оштрафовано одного з депутатів Дружбівської сільської ради, який не повідомив про реальний конфлікт інтересу та вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересу, прийнявши участь у голосуванні про виділення земельних ділянок своїм батькам.

З метою усунення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушенням або інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», органами прокуратури внесено 44 подання. За результатами їх розгляду до дисциплінарної відповідальності притягнуто 14 посадовців, 6 з яких звільнено з займаних посад.

Так, за поданням Бучацького відділу Теребовлянської місцевої прокуратури звільнено з посади начальника одного з відділу Бучацької РДА, яка вчинила правопорушення, пов’язане з корупцією передбачене ч.1 ст.172-6 КУпАП.