На Тернопільщині будуть судити лісників, котрі “прогавили” майже півсотні дерев
18/09/2018 0
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Бучацьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти у кримінальних провадженнях стосовно чотирьох лісників державного підприємства «Бучацьке лісове господарство».
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що майстри лісу, які є посадовими особами державної лісової охорони та на яких покладено обов’язок здійснювати охорону лісу від самовільних рубок та інших лісопорушень, неналежно виконували свої обов’язки та допустили самовільну вирубку. Так, за час з жовтня 2017 року по квітень 2018 року невстановленими особами вирубано 47 дерев лісу ДП « Бучацьке лісове господарство», чим спричинено шкоду державі на суму понад 110 тис грн.
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