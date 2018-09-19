На Тернопільщині будуть судити лісників, котрі “прогавили” майже півсотні дерев

18/09/2018 Розмір тексту:

Бучацьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти у кримінальних провадженнях стосовно чотирьох лісників державного підприємства «Бучацьке лісове господарство».

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що майстри лісу, які є посадовими особами державної лісової охорони та на яких покладено обов’язок здійснювати охорону лісу від самовільних рубок та інших лісопорушень, неналежно виконували свої обов’язки та допустили самовільну вирубку. Так, за час з жовтня 2017 року по квітень 2018 року невстановленими особами вирубано 47 дерев лісу ДП « Бучацьке лісове господарство», чим спричинено шкоду державі на суму понад 110 тис грн.