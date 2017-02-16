На Тернопільщині будуть судити дільничого

16/02/2017 0
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Прокуратурою області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 369-2 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) стосовно дільничного офіцера поліції Заліщицького відділення Головного управління Нацполіції в області.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зібраними під час досудового розслідування доказами встановлено, що лейтенант поліції 27 січня 2017 року отримав 3 тис грн неправомірної вигоди від місцевого мешканця. За цю суму поліцейський обіцяв повернути чоловіку посвідчення водія, вилучене при затриманні його у стані алкогольного сп‘яніння.

Розслідування завершено. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні із угодою про визнання винуватості скеровано до суду.

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