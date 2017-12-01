На Тернопільщині будуть судити чотирьох хуліганів, які тяжко побили учасника АТО

01/12/2017 Розмір тексту:

Прокуратура Тернопільської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 296 (хуліганство), ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України стосовно 4 осіб, які побили учасника АТО.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 червня 2017 року близько 23.00 години четверо жителів м. Ланівці, перебуваючи на зупинці громадського транспорту в с. Якимівці Лановецького району, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, нанесли численні удари в різні ділянки тіла жителю Лановеччини.

Потерпілий, який є учасником АТО, намагався припинити хуліганські дії, проте сам постраждав від дій зловмисників. Розслідування завершено.