На Тернопільщині будуть судити бойовика “ЛНР”

10/02/2017 Розмір тексту:

До суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації) стосовно мешканця Луганщини; підслідність щодо якого визначена за слідчим відділом СБУ в Тернопільскій області. Процесуальне керівництво здійснювалось прокуратурою області.

Розслідуванням встановлено, що житель Попаснянського району Луганської області у 2014 році виїхав у місто Стаханов, де вступив, а надалі очолив взвод матеріального забезпечення «1 мотострілкового батальйону 6 Окремого мотострілецького козачого полку імені Платова», отримавши при цьому військове звання прапорщика та автоматичну вогнепальну зброю для виконання злочинних завдань терористичної організації.

Діючи в інтересах терористичної організації «ЛНР» чоловік систематично доставляв бойовим підрозділам терористів на передову лінію зіткнення з українськими військовими продукти харчування, предмети речового забезпечення, зброю та боєприпаси.

Оскільки обвинувачений перебуває на тимчасово непідконтрольній українському уряду території, судитимуть його заочно.

За вчинення інкримінованого злочину Кримінальний кодекс України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.