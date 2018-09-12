На Тернопільщині будуть проводити вакцинацію з… літаків. ВІДЕО
12/09/2018 0
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На Тернопільщині за допомогою авіаційної техніки робитимуть лисицям вакцинацію від сказу.
Таким способом щепитимуть диких м’ясоїдних тварин в нашій області вперше.
Детальніше – в сюжеті ІНТБ.
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