На Тернопільщині будуть лікувати безсоння. ВІДЕО

26/09/2017 0
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Відділення Сіпап – терапії, що дозволить лікувати апное та важкі розлади сну відкрили у Більче-Золотецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації Борщівського району.

Відділення Сіпап-терапії єдине в області, що створене на базі комунального закладу. Тому й потреба у його відкритті стояла гостро. Також на базі лікарні у Більче-Золотому розширили вже існуюче відділення водолікування, повідомляє TV-4.

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