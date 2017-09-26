На Тернопільщині будуть лікувати безсоння. ВІДЕО
26/09/2017 0
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Відділення Сіпап – терапії, що дозволить лікувати апное та важкі розлади сну відкрили у Більче-Золотецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації Борщівського району.
Відділення Сіпап-терапії єдине в області, що створене на базі комунального закладу. Тому й потреба у його відкритті стояла гостро. Також на базі лікарні у Більче-Золотому розширили вже існуюче відділення водолікування, повідомляє TV-4.
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