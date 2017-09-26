На Тернопільщині будуть лікувати безсоння. ВІДЕО

26/09/2017 Розмір тексту:

Відділення Сіпап – терапії, що дозволить лікувати апное та важкі розлади сну відкрили у Більче-Золотецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації Борщівського району.

Відділення Сіпап-терапії єдине в області, що створене на базі комунального закладу. Тому й потреба у його відкритті стояла гостро. Також на базі лікарні у Більче-Золотому розширили вже існуюче відділення водолікування, повідомляє TV-4.