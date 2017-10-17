На Тернопільщині буде тепло, як влітку

17/10/2017 Розмір тексту:

Тепло і сонячно буде на Тернопільщині впродовж тижня, – кажуть метеорологи. Потреби в опаленні не виникатиме. Відтак теплопостачання у соціальній сфері міста припиняють.

Упродовж тижня температура повітря на Тернопільщині підвищуватиметься місцями до двадцяти одного градуса тепла. Це нетипові показники, як для жовтня, – кажуть метеорологи. Така тепла і сонячна погода спостерігатиметься не менше тижня. За прогнозами метеорологів, незначне зниження температурних показників простежуватиметься аж під час наступних вихідних.

«Мінлива хмарність з проясненнями, вітер південно-західний. Температура повітря: вночі 10 – 12 градусів тепла, вдень – 19 – 21 градус вище нуля. У більшій частині регіону обійдеться без опадів, але місцями можливі невеликі дощі».

За попередніми прогнозами метеорологів, бабине літо може протриматися до двох тижнів. Але наступного тижня вже спостерігатиметься тенденція до зниження температури повітря.

Софія Романська