На Тернопільщині буде похмуро і засніжить

10/01/2017 Розмір тексту:

Лютих морозів найближчими днями на Тернопільщині не прогнозують. Однак до кінця тижня зберігатиметься мінусова температура повітря. Метеорологи кажуть: на вихідних місцями можливо навіть кілька градусів тепла.

Ще кілька днів і на Тернопільщині потеплішає. Сильні морози уже позаду, – констатують метеорологи. Проте наслідки негоди невтішні – під час холоднечі в Україні загинуло майже сорок осіб – це переважно безхатченки та мігранти. У сусідніх регіонах комунальні служби й дорожники донині борються зі стихією. За прогнозами синоптиків, на Тернопільщині поступово теплішатиме. На вихідних в області можлива плюсова температура повітря.

«Передбачається мінлива хмарність з незначними проясненнями в обідню пору. Вітер східний 7 – 12 метрів за секунду, місцями можливі пориви вітру. Температура повітря: вночі: 15 – 8 градусів морозу, вдень – 4 – 8 градусів морозу. Місцями у регіоні можливі незначні опади у вигляді снігу».

За словами метеорологів, друга половина січня буде дещо теплішою, хоча загалом передбачається мінусова температура повітря. Однак варто бути готовим різких змін погодних умов.