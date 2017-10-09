На Тернопільщині буде холодно і задощить

09/10/2017 Розмір тексту:

Зниження температури повітря і дощі передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Регіон перебуватиме під впливом вологих атмосферних фронтів. Відтак опади передбачаються до кінця тижня.

Жителям краю радять готувати теплий одяг і парасолі. Адже найближчим часом спостерігатиметься дощова погода, а також тенденції щодо зниження температури повітря. За прогнозами Укргідрометеоцентру, приємного осіннього тепла найближчим часом чекати марно.

«На Тернопільщині передбачається прохолодна погода. По всій території регіону можливі дощі, місцями спостерігатимуться затяжні опади. Температура повітря: вночі 2 – 4 градуси тепла, вдень 12 – 14 градусів вище нуля. Вітер південно-західний 7 – 12 метрів за секунду, часом можливі незначні пориви вітру».

За попередніми прогнозами метеорологів, теплі осінні дні цього року ще можливі, але найближчим часом буде досить прохолодно і з дощами.

Софія Романська