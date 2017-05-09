На Тернопільщині буде хмарно, волого і прохолодно
Вологі атмосферні фронти зумовлюватимуть погодні умови на Тернопільщині найближчими днями. До середини тижня в регіоні передбачають дощову погоду. Температура повітря також зберігатиме тенденцію до зниження.
Хмарно, волого і прохолодно, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями в регіоні. За прогнозами Укргідрометеоцентру, найближчої доби буде відносно тепло, а далі серйозно похолоднішає. Загалом до кінця тижня передбачається досить мінлива погода.
«У західному регіоні буде хмарно з незначними проясненнями. Вітер північно-західний 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря: вночі 6 – 8 градусів тепла; вдень 13 – 15 градусів вище нуля. Можливі ще нижчі температурні показники. Також по всій території регіону передбачають дощі, місцями досить сильні опади – зливи, град, громовиця».
За словами метеорологів, тепло повернеться в середині травня. проте мінливу погоду передбачають до кінця місяця.
Софія Романська
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