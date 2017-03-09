На Тернопільщині буде хмарно, але тепло

09/03/2017 Розмір тексту:

Цього тижня на Тернопільщині передбачають відносно теплу погоду. Але сонечко не часто радуватиме жителів краю. Найближчими днями зберігатиметься хмарність з незначними проясненнями. Також можливі дощі і туман.

Найближчим часом погодні умови на Тернопільщині зумовлюватиме проходження атмосферних фронтів. Відтак по всій території регіону можливі дощі. Температура повітря залишатиметься плюсовою і підвищуватиметься до п’ятнадцяти градусів тепла.

«Цими днями ми очікуємо проходження атмосферних фронтів. Відтак місцями в області проходитимуть опади. Переважно за інтенсивністю вони будуть слабкими. Вітер переважатиме північно-східний 3 – 8, 5 – 10 метрів за секунду. Щодо температурних показників, то вночі передбачається 1 – 6 градусів тепла, вдень9 – 14 градусів тепла. Можливий туман вночі та у ранкову пору, а також видимість погіршуватиметься під час опадів», – каже завідувач сектору метеорологічних прогнозів обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків.

Метеорологи просять бути уважними на автошляхах водіїв і пішоходів.