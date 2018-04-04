На Тернопільщині брат обікрав брата

04/04/2018 Розмір тексту:

Впродовж однієї доби до працівників поліції звернулось двоє жителів району. Вони повідомили, що невідомі особи викрали їх техніку.

В першому випадку 28-річний житель Збаражу зазначив, що крадій таємно викрав його ноутбук марки «Lenovo» вартістю більше 5000 гривень. У протиправному він одразу запідозрив свого брата з яким проживають в одному будинку. Мій родичами тривалий час існують неприязні відносини.

Здогадки заявника підтвердили й поліцейські. Підозрюваний зізнався, що до злочину його підштовхнуло бажання випити та відсутність коштів. Молодик скористався моментом, коли старший брат залишив відчинену кімнату. Він непомітно пробрався до середини, викрав майно, яке реалізував в ломбард. Кошти витратив на алкоголь.

Ще один потерпілий житель села Колодно. Чоловік розповів. Що під час спільного застілля хтось з присутніх викрав його мобільний телефон. Поліцейські встановили, що до злочину причетна сусідка заявника 1979 року народження. Жінка в минуло вже притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Викрадене майно вона передавала подрузі, яка й продала майно.

Підозрюваним інкримінують частину 1 статті 185 Кримінального кодексу України – «Крадіжка», повідомляють у поліції.