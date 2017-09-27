На Тернопільщині бізнес-вумен підробила документи на кафе

26/09/2017 1
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Чортківською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення документів) за фактом підробки підприємцем декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Встановлено, що підприємець м. Чорткова при введенні приміщення кафе вартістю 650 тис. грн. в експлуатацію, внесла неправдиві відомості в декларацію про готовність цього об’єкта до експлуатації. У її документах вказано факт укладення  договору та перерахування коштів до міського бюджету для розвитку інфрастуктури міста, якого насправді не було. Надалі неправдиву декларацію, з метою уникнення сплати коштів до міського бюджету, підприємець подала в Державну архітектурно-будівельну інспекцію в Тернопільській області.

Розслідування провадження триває, повідомляють у прес-службі прокуратури області.

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Коментарі (1)

Василь

26/09/2017

В Чорткові є ще один об’єкт це ринок”Набережний” по вул. Гончара, який був зданий в експлуатацію на підставі неправдивої інформації і фальшивих документі, але прокуратура там нічого не робить, бо підприємець там крупніший. Декларація про готовність об’єкта до експлуатації видана більше року тому, але власники торгових місць туда в’їхати не можуть бо об’єкт просто не готовий. І кошти на інфраструктуру міста теж не сплачувалися . Тобто декларація є, об’єкт не готовий, гроші в казну не заплатилися, міському голові це все відомо, але прокуратура тут не зацікавлена, проте кошти там набагато більші!

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