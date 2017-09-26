На Тернопільщині бізнес-вумен підробила документи на кафе

26/09/2017 0
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Чортківською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення документів) за фактом підробки підприємцем декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Встановлено, що підприємець м. Чорткова при введенні приміщення кафе вартістю 650 тис. грн. в експлуатацію, внесла неправдиві відомості в декларацію про готовність цього об’єкта до експлуатації. У її документах вказано факт укладення  договору та перерахування коштів до міського бюджету для розвитку інфрастуктури міста, якого насправді не було. Надалі неправдиву декларацію, з метою уникнення сплати коштів до міського бюджету, підприємець подала в Державну архітектурно-будівельну інспекцію в Тернопільській області.

Розслідування провадження триває, повідомляють у прес-службі прокуратури області.

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