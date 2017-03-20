На Тернопільщині біля дороги виляються пляшки з пивом. ФОТО

20/03/2017 0
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Пластикові пляшки із пивом, невідомі висипали просто на узбіччі дороги Збараж-Доброводи.

Про це повідомили читачі спільноти Політичний Збараж, пише сайт Реально.

“Пляшки наповнені пивом те, що не реалізувалось – вивезли в полезахисну смугу !!!!!!! Марку і хто вивіз це сміття я думаю вам десь відомо !!!! Дорога Збараж-Доброводи…” – йдеться у повідомленні.

Швидше за все, магазин, не реалізувавши товар, вирішив таким чином його позбутися.

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