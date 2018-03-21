На Тернопільщині більшає «сонячних» дітей

21/03/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині більшає дітей із синдромом Дауна, – констатують фахівці. Минулого року в регіоні народилося вісімнадцять «сонячних» діток. Проте це захворювання – не вирок, стверджують експерти. Якщо розвивати дитину, можна отримати значні результати.

Дітей із синдромом Дауна називають сонячними, оскільки вони завжди веселі та життєрадісні, – каже керівник центру «Бебіко» Ольга Гордієнко. Однак проблемою залишається прийняття таких діток суспільством.

«Зазвичай, такі дітки повністю відтворюють поведінку того середовища, у якому проживають. Тому питання соціалізації для них дуже важливе. В нашому центрі також є непогані результати. Двоє з дванадцяти первачків пішли у спецзаклад, десятеро навчаються у загальноосвітній школі. Для нас найголовніше – це соціалізація таких діток, щоб вони почали відвідувати звичайні садочки, школи. В нас працює вісім психологів, вони проводять індивідуальні, групові та інтегровані заняття. Я також звертаюся до батьків, які мають таких діток – не замикайтеся, є багато людей, фахівців, які готові допомогти», – пояснює директор центру сприянням дітям із синдромом Дауна Ольга Гордієнко.

В області питання інклюзивної освіти залишається відкритим. Оскільки чимало батьків здорових школярів відмовляється, щоб з ними навчалися «сонячні діти».

Софія Романська