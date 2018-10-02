На Тернопільщині безпутній син обікрав рідну матір

02/10/2018 Розмір тексту:

Гроші викрали з помешкання 67-річної жительки Заліщиків. Правоохоронці з’ясували, що до протиправного причетний син потерпілої.

Як встановили співробітникам місцевого відділення поліції, пенсіонерка проживає в одному будинку з сином. Проте жінка замикає свою кімнату, якщо кудись йде. Цим і скористався родич. Припильнувавши момент, коли матері не буде вдома, він через незачинене вікно заліз до кімнати. Зі сховку викрав 200 євро та 5 тисяч гривень.

Підозрюваному 45 років, він ніде не працює. Чужі гроші він витратив на свої потреби.

Та родинні відносини не звільняють від кримінальної відповідальності, зазначають у поліції. За вчинене чоловіку доведеться відповідати за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).