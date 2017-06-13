На Тернопільщині безпутній молодик обікрав власну матір

13/06/2017 Розмір тексту:

Скутер та ноутбук марки «ASUS» викрав невідомий з приватного помешкання. З заявою про подію до працівників Підволочиськоговідділу поліції звернулась жителька села Гнилички.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився син заявниці. Молодик 1996 року народження вже притягувався до відповідальності за майнові злочини.

Як повідомив підозрюваний, він нещодавно одружився та переїхав жити до дружини. З рідними майже не спілкується, оскільки конфліктують. Парубок скористався відсутністю родичів в помешканні та викрав майно.

Житель краю у скоєному зізнався. Поцуплений ноутбук підозрюваний встиг продати в обласному центрі, а скутер правоохоронці вилучили.

Тепер йому загрожує штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.