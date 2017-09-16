На Тернопільщині батьки школярів оголосили страйк через жахливі умови навчання

16/09/2017 Розмір тексту:

Батьки нарікають, що влада їх ігнорує, проте райдержадміністрація рапортувала про зустріч з батьківським комітетом.

На Тернопільщині в селі Космирин Бучацького району батьки учнів розпочали страйк у школі через непридатні для навчання умови, повідомляє ТСН.

Про це розповіла місцева жителька Мар’яна Деркач.

“З 14 вересня на шкільні заняття не прийшло 308 учнів. Батьки вирішили не пускати дітей до школи через те, що влада просто ігнорує всі звернення від людей нашого села”, – розповіла Деркач.

За її словами, школа розрахована тільки на 120 дітей, тож багатьом дітям, навіть найменшим, доводиться вчитися у другу зміну, повертаючись додому пізно ввечері неосвітленими розбитими дорогами.

Проблема зі школою триває вже з 2013 року. Влада обіцяла батькам побудувати нову школу, відремонтувати дороги та встановити освітлення. Натомість цього року з 1 вересня один клас направили вчитися у приміщення сільської контори, де немає навіть вбиральні.

За словами Деркач, представники влади проігнорували збори, які відбулися у зв’язку зі страйком і на які їх було запрошено.

У свою чергу у райдержадміністрації повідомили, що зустріч з батьківським комітетом напередодні страйку таки відбулася. У ній взяли участь голова району Віталій Бебих і начальник відділу освіти, молоді та спорту Михайло Гавловський.

“Зокрема, обговорено питання необхідності будівництва в населеному пункті нової школи, освітлення вулиць, перевезення дітей, які навчаються у другу зміну тощо. Йшлося також про належну організацію навчального процесу у зв’язку з нестачею класних кімнат. За результатами наради головою райдержадміністрації дано роз’яснення та відповідні доручення”, – йдеться у повідомленні райдержадміністрації.

ТСН.ua також вдалося з’ясувати, що проблема з переповненням школи (до речі, доволі незвична для українських сіл), сталася через особливості місцевого населення. Космирин та сусіднє село Стінку населяє в основному громада амішів, які мають великі родини з більш ніж десятком дітей у кожній.

Аміші – це релігійний рух, найбільш консервативний напрямок у протестантів. Аміші відрізняються простотою життя та одягу і небажанням користуватися сучасними технологіями, зокрема телефоном та Інтернетом.