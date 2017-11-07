На Тернопільщині банк завдав збитків на 2 мільйони гривень

07/11/2017 Розмір тексту:

Чортківською місцевою прокуратурою подано позов в інтересах держави до Господарського суду Тернопільської області про відшкодування понад 2 млн грн збитків, завданих використанням земельної ділянки без правовстановлюючих документів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що на території Гусятинського району Тернопільської області, упродовж 2015-2016 років один із банків фактично користувався земельною ділянкою площею майже 45 га без правовстановлюючих документів і не вживав необхідних заходів до оформлення свого права землекористування.

Збитки, завдані місцевому бюджету несплатою коштів банком, становлять понад 2 млн грн.