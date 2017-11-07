На Тернопільщині банк завдав збитків на 2 мільйони гривень

07/11/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Чортківською місцевою прокуратурою подано позов в інтересах держави до Господарського суду Тернопільської області про відшкодування понад 2 млн грн збитків, завданих використанням земельної ділянки без правовстановлюючих документів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що на території Гусятинського району  Тернопільської області, упродовж 2015-2016 років один із банків фактично користувався земельною ділянкою площею майже 45 га без правовстановлюючих документів і не вживав необхідних заходів до оформлення свого права землекористування.

Збитки, завдані місцевому бюджету несплатою   коштів  банком, становлять понад 2 млн грн.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи розраховуєте Ви жити за рахунок пенсії?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
9 / 0,298 / 10.1m