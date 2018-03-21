Банк завдав збитків місцевому бюджету на 2 мільйони гривень

21/03/2018 Розмір тексту:

Судом апеляційної інстанції підтверджено законність позовних вимог Чортківської місцевої прокуратури про відшкодування понад 2 млн. грн збитків, завданих використанням земельної ділянки без правовстановлюючих документів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що на території Гусятинського району Тернопільської області упродовж 2015-2016 років один із банків користувався земельною ділянкою площею майже 45 га без правовстановлюючих документів і не вживав необхідних заходів до оформлення свого права землекористування.

Збитки, завдані місцевому бюджету несплатою коштів банком, становлять понад 2 млн. грн.