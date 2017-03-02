На Тернопільщині бабуся втопилася у глибоченній криниці

02/03/2017 Розмір тексту:

Фатальною для 76-річної мешканки села Дунів Заліщицького району Марії Дудар стала… криниця на її обійсті.

Стареньку знайшли втопленою, припускають, що вона набирала воду, послизнулася і впала у криницю через широкий отвір, пише Нова Тернопільська газета.

Розповідають, що до бабці Марії час від часу навідувалася соціальний працівник. Того дня теж зайшла, аби поцікавитися здоров’ям старенької, запитати, що їй потрібно придбати у магазині. Однак зайти до хати не змогла — двері були зачинені. Бабці Марії ніде не було видно.

Соціальний працівник зайшла дорогою до племінника старенької запитати про неї. Близько обіду племінник прийшов до бабці, почав усюди нишпорити, чи, бува, не впала де, аж раптом побачив відчинену хвіртку до криниці. Дверцята криниці були відчинені, відро обірване, вода розлита довкола — запідозрив лихе. Чоловік викликав рятувальників, довелося з балоном опускатися на дно кам’яної криниці — майже 30 метрів. Після чималих зусиль рятувальники таки дістали з глибини бабцю Марію.

Мешкала старенька сама. Тридцять років тому трагічно загинув її син — під час скиртування соломи його затягнула волокуша.