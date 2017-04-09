На Тернопільщині автозлодій після ДТП покинув автомобіль з пораненою дівчиною. ФОТО

09/04/2017 Розмір тексту:

У Тернопільській області зловмисник на викраденому автомобілі “ВАЗ 2106” потрапив у ДТП та зник з місця пригоди. В результаті аварії постраждала неповнолітня дівчина – пасажирка авто.

Як повідомляють у Відділі забезпечення безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Тернопільській області, днями із заявою про викрадення авто до працівників Збаразького відділення поліції звернувся житель села Дзвиняча. Чоловік розповів, що невідома особа близько 22:20 викрала його автомобіль «ВАЗ 2106». Розбиту машину власник вже виявив самостійно за півтора кілометра від свого будинку. Викрадач потрапив на вказаному автомобілі в ДТП, зіткнувшись з іншим автомобілем.

В результаті ДТП постраждала неповнолітня пасажирка цього авто, 15-річна дівчина. Її доправили в Збаразьку лікарню. Зловмисник з місця пригоди зник, втім, його місце знаходження вже встановлено.

На даний момент триває слідство.