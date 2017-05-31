На Тернопільщині автомобіль збив вагітну жінку, яка їхала на велосипеді

31/05/2017 Розмір тексту:

Із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, іззакритою травмою живота, забоями рук та ніг до лікарні потрапилажителька села Чугалі Кременецького району. Жінка перебуває на 8-10 тижні вагітності. Вона 30 травня близько 21:20 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпіла, рухаючись велосипедом проїжджою дорогою села Бонівка, при повороті ліворуч, врізалася в автомобіль марки Renault Kangoo. Іномарка їхала в попутному з нею напрямку. Ймовірна причина автопригоди – велосипедист не переконалася в безпеці руху.

Жінку оглянули медики, але не госпіталізовували. Подія внесена в Єдинийреєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ, повідомляють у поліції.