На Тернопільщині автомобіль збив вагітну жінку, яка їхала на велосипеді

31/05/2017 0
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Із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, іззакритою травмою живота, забоями рук та ніг до лікарні потрапилажителька села Чугалі Кременецького району. Жінка перебуває на 8-10 тижні вагітності. Вона 30 травня близько 21:20 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпіла, рухаючись велосипедом проїжджою дорогою села Бонівка, при повороті ліворуч, врізалася в автомобіль марки Renault Kangoo. Іномарка їхала в попутному з нею напрямку. Ймовірна причина автопригоди – велосипедист не переконалася в безпеці руху.

Жінку оглянули медики, але не госпіталізовували. Подія внесена в Єдинийреєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ, повідомляють у поліції.

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