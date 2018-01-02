На Тернопільщині автомобіль переїхав п’яного чоловіка, котрий “відпочивав” на дорозі
02/01/2018 0
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31 грудня близько 18:51 під колесами автомобіля Skoda Fabia опинився чоловік 1963 року народження.
Потерпілий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, лежав на дорозі.
Водій стверджує, що не помітив його, повідомляє Досьє 102.
У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, забійна рана тім’яної ділянки голови. Його госпіталізували до травматологічного відділення.
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