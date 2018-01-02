На Тернопільщині автомобіль переїхав п’яного чоловіка, котрий “відпочивав” на дорозі

02/01/2018 Розмір тексту:

31 грудня близько 18:51 під колесами автомобіля Skoda Fabia опинився чоловік 1963 року народження.

Потерпілий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, лежав на дорозі.

Водій стверджує, що не помітив його, повідомляє Досьє 102.

У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, забійна рана тім’яної ділянки голови. Його госпіталізували до травматологічного відділення.