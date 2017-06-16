На Тернопільщині автобус наїхав на п’ятирічного хлопчика
Із підозрою на закриту травму тазу та на перелом клубової кістки до Борщівської райлікарні потрапив п’ятирічний хлопчик.
Ушкодження дитина отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 15 червня близько 17:00 у райцентрі.
Про травмованого малолітнього мешканця області правоохоронців на лінію “102″ повідомила чергова медсестра лікувального закладу.
На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що нещасний випадок трапився на зупинці громадського транспорту. За попередньою інформацією, водій маршрутного автобуса сполученням “Борщів-Вовківці” порушив правила дорожнього руху.
Батько травмованого хлопчика стверджує, що він вийшов перший, а коли повернувся за сином, автобус почав їхати і як результат – малолітній опинився під колесами транспорту.
Водій маршрутки розповідає слідчим іншу версію. Він каже, що вийшли усі, але дитина раптово почала бігти. Загальмувати не стиг – тому трапилася аварія.
Працівники поліції внесли дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Слідчі перевіряють слова усіх учасників дорожньо-транспортної пригоди, опитують свідків та встановлюють причини травмування дитини.
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