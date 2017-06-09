На Тернопільщині – аварія з потерпілими

09/06/2017 Розмір тексту:

Неподалік залізничного переїзду у Заліщицькому районі зіткнулося дві легківки. Аварія трапилася 8 червня близько 16:20.

За попередньою інформацією, водій автомобіля “ВАЗ 2170”, порушив правила виїзду з другорядної дороги на головну. На трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече він не переконався у безпеці маневру та не пропустив транспорт, який їхав головною дорогою.

Як результат – зіткнувся з автомобілем марки “ВАЗ 2105”, під керуванням жителя міста Радивилів Рівненської області.

До лікарні в травматологічне відділення госпіталізували з місця дорожньо-транспортної пригоди двох рівненчан. У водія закрита травма грудної клітки й перелом двох ребер, у пасажира – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку й забої.

Водій-винуватець за меддопомогою не звертався. У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю, повідомляють у поліції.