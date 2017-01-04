На Тернопільщині – аварія з потерпілими

04/01/2017 Розмір тексту:

Водій та двоє пасажирів потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної на Кременеччині.

Аварія трапилася 3 січня близько 17:00 на автодорозі “Остріг-Кременець-Почаїв-Радивилів”.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що автомобіль марки “Reno”, рухаючись в напрямку Почаєва, допустив зіткнення з “ВАЗ-2104″.

В результаті удару водій та пасажири “Reno” отримали забійні рани, садна та інші ушкодження. Їх після огляду лікарями відпустили за місцем проживання.

У водіїв проведено забір крові для перевірки на вміст алкоголю. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 286 частина 1 – порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває слідство.