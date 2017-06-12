- фільми в кінотеатрах України
На Тернопільщині “Ауді” злетіло в кювет і врізалося в дерево
12/06/2017 0
Розмір тексту:
Водій автомобіля марки “AUDI-80” не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався у дерево. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 11 червня о 3:00 на автодорозі Бучач-Стінка-Космирин.
В результаті аварії водій автівки потрапив до лікарні із переломом стегнової кістки. На момент автопригоди в салоні іномарки перебувало троє пасажирів. Їх з травмами та ушкодженнями госпіталізували у Бучацьку райлікарню.
У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.
Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...