На Тернопільщині “Ауді” злетіло в кювет і врізалося в дерево

12/06/2017 Розмір тексту:

Водій автомобіля марки “AUDI-80” не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався у дерево. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 11 червня о 3:00 на автодорозі Бучач-Стінка-Космирин.

В результаті аварії водій автівки потрапив до лікарні із переломом стегнової кістки. На момент автопригоди в салоні іномарки перебувало троє пасажирів. Їх з травмами та ушкодженнями госпіталізували у Бучацьку райлікарню.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.