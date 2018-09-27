На Тернопільщині активізувалися злодії-кишенькарі

27/09/2018 Розмір тексту:

Натовп та тиснява, – улюблені місця злодіїв-кишенькарів. За минулу добу троє мешканців краю потерпіли від спритних рук зловмисників. У потерпілих в громадських місцях зникли гаманці.

На ринку в обласному центрі втратила портмоне та 7 тисяч гривень 30-річна тернополянка. Допоки жінка розглядала товар та прицінялася, в її сумку заліз кишенькар.

Без особливих зусиль невідомий злодій викрав гаманець і в іншої мешканки обласного центру. Його 35- річна жінка тримала у кишені наплічника на плечі. Як наслідок – втрата 4000 тисяч гривень.

Від кишенькового злодія потерпіла і мешканка райцентру Борщів. Гаманець теж зник з сумки потерпілої, допоки вона вибирала товар в магазині біля прилавку.

За усіма фактами крадіжок розпочаті кримінальні провадження. Правоохоронці закликають бути уважнішими до власних речей, особливо, на ринку, в громадському транспорті та в інших людних місцях.

Щоб зменшити ризик стати жертвою злодія, стоячи у черзі, дотримуйтесь дистанції. У гаманцях носіть мінімальні суми грошей. Не беріть із собою без потреби відразу всі кредитки. Не тримайте цінні речі в задній кишені, ви можете непомітити крадіжку.

Викрасти з наплічника найлегше, тому не тримайте його за спиною, а в ньому гаманці й телефони, особливо в кишеньці на зовнішній стороні. Тримайте сумки перед собою. Не будьте байдужими, якщо помітили, що в чиюсь сумочку чи кишеню лізе чужа рука, приверніть до цього увагу оточуючих.

Якщо ви все-таки стали жертвою кишенькаря, негайно телефонуйте у поліцію.