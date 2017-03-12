На Тернопільщині активісти звільнили річку від ненажерливих ділків. ФОТО

12/03/2017 Розмір тексту:

Вчора в селищі Скала-Подільська відбулась акція з демонтажу незаконної дамби на річці Збруч. Як ми уже розповідали, анонсована активістами подія сколихнула не тільки громадськість району, а й місцевих можновладців, які нашвидкоруч винесли вердикт, що жодних порушень у діях власників міні-ГЕС немає і що сама акція є незаконною.

Зважати на усе це активісти не стали і взялись за роботу. Зрозуміла річ, що принципова позиція людей, які не перший рік борються за збереження природи, не влаштовує тих, хто на цій самій природі заробляють статки. Тому, власне, коли активісти прибули на місце, щоб розібрати бетонні плити, виявилось, що ГЕСівці пустили воду по обвідному каналу, цим самим значно ускладнивши роботу з демонтажу дамби.

І хоча дії ГЕСівці завадили втілити усе задумане в життя, захисникам природи вдалось зробити дві діри в дамбі, демонтувавши важкі бетонні плити і повернувши річку в її природне русло. В той самий час активісти запевняють, що зупинятись на досягнутому не збираються. За їх словами, розбирання незаконної дамби на Збручі – перша в Україні попереджувальна акція, організована рухом «Вільний Дністер». Цим самим вони дають зрозуміти, що в майбутньому, якщо такі ж хитрі ділки спробують перегородити Дністер, ніхто не буде бігати з прапорцями та мирними гаслами, а будуть діяти більш радикально, як вчора в Скалі-Подільській.

Крім того, не обійшлось без конфліктів. Виявляється, спостерігав за усім цим дійством один з близьких родичів власника міні-ГЕС, поява якого обурила деяких активістів і який ледь не став жертвою людського гніву. Також по обидвох берегах Збруча юрмилися правоохоронці, які спокійно спостерігали за процесом, а дехто навіть фільмував хід акції.

Як розповіла Олеся Чорнява, безпосередня учасниця вчорашніх подій, такі акції дуже потрібні, і вони повинні бути там, де розвиток йде за сценарієм не дуже хорошої влади та підкупних людей – громада має нагадувати, хто в країні господар.

В свою чергу Юрій Маковський, мешканець Скали-Подільської, висловив жаль з приводу пасивності та байдужості місцевих людей, які бояться захищат своє рідне містечко і річку від знищення, воліючи залишатись мовчазними спостерігачами.

Джерело: Звістка