На Тернопільщині аграрії почали мити дороги та вантажівки, що їдуть з поля. ВІДЕО

10/11/2017 0
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Більшість землевласників та землекористувачів, котрі проводять збір урожаю дослухалися до прохання поліцейських та активно розпочали  очищати автошляхи й мити автотранспорт, який виїжджає на дороги з земельних угідь.

Нагадаємо, з початку збору урожаю правоохоронці неодноразово закликали аграріїв дотримуватися законодавчих норм у сфері безпеки дорожнього руху,  а саме  виносу бруду на проїжджі частини. Таке порушення тягне за собою накладення штрафу згідно статті 139 КУпАП, повідомляють у поліції.

Очищення доріг спецтехнікою вже розпочалося у Козівському, Кременецькому, Збаразькому та Бучацькому районах. Шляхи чистять на відрізках Тернопіль-Стрий-Знамянка( між селами Плотича та Теофіпілка),Козова-Зборів (між хутором Заберезки та селом Глинна)  Кременець-Біла Церква ( село Плоске),  Кременець-Почаїв ( село Куликів) та Збараж-Заложці (між селом Іванчани та Новики), Тернопіль-Івано-Франківськ ( між селами Добреполе та Нові Петликівці).

Також при виїзді з польових угідь облаштовано мийки, якими водії омивають транспорт від бруду та землі.

Спростовують поліцейські й  інформацію поширену в ЗМІ, про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Нові Петликівці Бучацького району. Слідчо-оперативна група при виїзді на місце події попередньо встановила, що перекидання автомобіля «МАЗ» трапилося через порушення правил дорожнього руху (маневр обгону), а не, як стверджують дописувачі у соціальних мережах, через бруд на дорозі.

 

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