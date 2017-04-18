На Тернопільщині агітують проти Московського патріархату з бігбордів. ФОТО

18/04/2017 0
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У фейсбуці на сторінці спільноти “Правий сектор Тернопільщина” з’явились фотографії бігбордів, які були встановлені на Кременецькому і Збаразьких напрямках 15 квітня.

– У боротьбі з церквою окупанта розпочався новий рівень агітації! Це НОВІ АКТИВНІ ДІЇ У БОРОТЬБІ З РОСІЙСЬКОЮ ЦЕРКВОЮ. Ці дії — показник активної позиції націоналістів у переддень Великодня, — йдеться у дописі.

Джерело: Доба

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