На Тернопільщині аферисти розраховуються у крамницях “жартівливими” купюрами

11/10/2017 Розмір тексту:

На території Тернопільської області працівниками поліції задокументовано два факти шахрайства. Аферисти діють за простою схемою. В місцевих крамницям вони обирають товар, а потім розраховуються сувенірними купюрами.

Продавці через свою неуважність не звертають увагу на написи: «сувенірні», «це не гроші, а жарт», та віддають ще й решту аферистам. Зловмисники покидають магазини з повними сумками та «бонусною» готівкою.

Так, 9 жовтня на лінію «102» надійшло повідомлення від жителя обласного центру. Тернополянин повідомив саме цю шахрайську схему. За словами потерпілого до крамниці завітало двоє чоловіків, один з яких за обраний товар розрахувався підробленою купюрою Як наслідок, невідомий завдав збитків на круглу суму.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники Тернопільського відділу поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 32-річний місцевий мешканець.

Наразі перевіряється причетність підозрюваного у скоєнні аналогічних злочинів.

Протиправні дії краянина поліцейські кваліфікували відповідно до частини 2 статті 190 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції. Санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.