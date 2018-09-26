На Тернопільщині 62-річна жінка затримала дівчину, яка викрала у неї всі ювелірні вироби
Кримінальне провадження за фактом таємного викрадення чужого майна відкрили працівники Тернопільського відділу поліції щодо 18-річної мешканки Буковини. Дівчина спокусилася на чужі ювелірні прикраси.
З заявою про протиправне до поліцейських звернулася 62-річна тернополянка. Жінка розповіла, що спіймала «на гарячому» злодійку.
Мешканка обласного центру здавала в оренду одну з кімнат в помешканні. Квартирантка, на перший погляд, здалася господині порядною дівчиною, однак за деякий час вона помітила, що зі сховку пропав золотий ланцюжок. У протиправному запідозрила дівчину, однак та щиро запевняла, що ніяких чужих речей не брала. Потерпіла повірила і вирішила, що сама десь переховала виріб, а вже за декілька днів виявила відсутність дороговартісної брошки. Підозрюваної у той час не було вдома, тож господиня вирішила дочекатися юної зловмисниці.
Вже наступного дня злодійку згубила жадібність. Аби не виносити з дому по одній речі, вирішила викрасти сумочку, у якій власниця квартири зберігала прикраси. Крадійка дочекалася поки господиня вийде з помешкання та прихопила чуже. Однак при виході з під’їзду її застала власниця сумки. Жінка викликала поліцію.
Як з’ясувалося, дівчина в минулому вже притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжку. Ювелірні вироби мешканка сусідньої області носила в ломбард, а гроші витрачала на власні забаганки. Зловмисниця у скоєному зізналася.
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 185 ККУ.
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