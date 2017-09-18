На Тернопільщині 50-річний футбольний фанат “нокаутував” гравця команди-суперниці

18/09/2017 Розмір тексту:

Кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України – хуліганство відкрили збаразькі поліцейські щодо 50-річного жителя району.

Чоловік попри поважний вік надто емоційно відреагував на поразку своєї команди у першому таймі. Під час перерви вболівальник вибіг на футбольне поле та наніс удар ногою в обличчя гравцеві протилежної команди.

Футболіст отримав незначні травми, йому видано направлення на проходження судово-медичної експертизи.

Через дії нестриманого вболівальника може постраждати команда, яку він підтримував. Районна федерації футболу вирішує питання про застосування штрафних санкції щодо даної команди, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.