На Тернопільщині 46-річна жінка зарізала 29-річного співмешканця

В ході словесної перепалки зі своїм 29-річним співмешканцем, 46-річна жінка накинулася на нього з ножем і вдарила лезом у груди. Після цього чоловік був госпіталізований у відділення інтенсивної терапії Теребовлянської ЦКРЛ, повідомляє сайт Тернополяни.

– У потерпілого діагностували проникаюче ножове поранення лівої половини грудної клітки, пошкодження міжреберної артерії, різану рану лівої легені та середостіння, а також згущення крові в легенях, спричинене крововиливом, – повідомляють журналістам сайту «Тернополяни» медики.

Втім, врятувати життя молодому чоловіку не вдалося – сьогодні вранці він помер – травми виявилися несумісними з життям. Його тіло направили в морг для встановлення остаточної причини смерті.

Тим часом співмешканка загиблого у скоєному зізналася. Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання для неї міри запобіжного заходу.