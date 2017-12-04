На Тернопільщині 46-річна жінка зарізала 29-річного співмешканця

04/12/2017 0
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Сімейні конфлікти нерідко закінчуються трагедією. Не виключенням стала сварка, яка виникла на Тернопільщині вчора пізно ввечері у селі Кобиловолоки Теребовлянського району.

В ході словесної перепалки зі своїм 29-річним співмешканцем, 46-річна жінка накинулася на нього з ножем і вдарила лезом у груди. Після цього чоловік був госпіталізований у відділення інтенсивної терапії Теребовлянської ЦКРЛ, повідомляє сайт Тернополяни.

– У потерпілого діагностували проникаюче ножове поранення лівої половини грудної клітки, пошкодження міжреберної артерії, різану рану лівої легені та середостіння, а також згущення крові в легенях, спричинене крововиливом, – повідомляють журналістам сайту «Тернополяни» медики.

Втім, врятувати життя молодому чоловіку не вдалося – сьогодні вранці він помер – травми виявилися несумісними з життям. Його тіло направили в морг для встановлення остаточної причини смерті.

Тим часом співмешканка загиблого у скоєному зізналася. Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання для неї міри запобіжного заходу.

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