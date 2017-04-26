На Тернопільщині 40 чиновників отримали “по шапці” через сміття

26/04/2017 Розмір тексту:

З метою ліквідації засмічення області побутовими та промисловими відходами представники Тернопільської обласної державної адміністрації спільно з Державною екологічною інспекцією здійснили планові та позапланові перевірки, а також кілька рейдів.

За результатами таких заходів були притягнуті до адміністративної відповідальності 40 посадових осіб, в т. ч. 15 голів сільських рад. Серед порушників також керівники суб’єктів господарювання, комунальних підприємств.

Ці дані були озвучені під час розширеного засідання Громадської Ради при облдержадміністрації.

«Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Це правило повинне стати елементом нашої культури. Мною підписане розпорядження про проведення двомісячника благоустрою, який ще триває. У найближчу суботу знову планується залучення людей для прибирання доріг та вулиць краю», — зазначив голова ОДА Степан Барна.

За його словами, впорядковувати узбіччя доріг Тернопільщини активно допомагає громадськість — школярі, студенти, колективи навчальних закладів області тощо.

Робота у даному напрямку проводитиметься й надалі. Для боротьби зі стихійними сміттєзвалищами в області планують створити центри збору сміття, на яких діятимуть сміттєсортувальні лінії. А голів сільських рад та місцевих громад, які допускатимуть несанкціоновані сміттєзвалища, й надалі штрафуватимуть.