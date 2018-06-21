На Тернопільщині 32-річний чоловік пограбував 9-річного хлопчика

21/06/2018 Розмір тексту:

Відкрите викрадення чужого майна інкримінують бережанські правоохоронці 32-річному мешканцю села Павлів. Чоловік пограбував малолітнього мешканця райцентру.

Як повідомляють у поліції, подія трапилася 20 червня. До 9-річного хлопчика підійшов невідомий та попросив терміново зателефонувати до священника. Дитина не відмовила. Чоловік поговорив і віддав мобілку власнику, однак за декілька хвилин знову попросив телефон. Хлопчик знову дозволив незнайомцю подзвонити, а той розмовляючи, почав помалу відходити від малого. Школяр запідозрив лихе та почав просити віддати телефон. Тоді грабіжник кинувся тікати, а хлопчик плачучи, побіг за ним. На щастя, хтось з перехожих на вулиці помітив заплакану дитину та чоловіка, що втікає і зателефонував 102. Правоохоронці оперативно виїхали на місце події і наздогнали грабіжника з чужим майном.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Протиправне він скоює вперше. За фактом грабежу розпочато кримінальне провадження.