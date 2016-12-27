На Тернопільщині 25-річний молодик протаранив поліцейський автомобіль

27/12/2016 Розмір тексту:

Чималі штрафні санкції загрожують 25-річному мешканцю села Залісся Козівського району та його 20-річній подрузі. Молодик, нехтуючи усіма правилами безпеки, посадив нетверезу дівчину за кермо, а згодом і сам втікав від поліції.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до працівників Козівського відділення поліції 26 грудня близько 15 години. Мешканець села Геленків розповів, що невідома іномарка в’їхала в огорожу біля його будинку. Водій з місця пригоди втік, повідомляє сектор комунікації НП Тернопільської області.

На пошуки порушника вирушило чотири поліцейських екіпажі дорожнього нагляду. Правоохоронці помітили машину зловмисника та почали переслідування. Однак той не зупинявся. При спробі поліцейських спинити авто, водій “DADI SUV” умисно зіткнувся зі службовим автомобілем поліцейських, пошкодивши праве крило та двері транспорту.

Однак втекти від правосуддя йому так і не вдалося. Інспектори з дорожнього нагляду спинили водія.

Як з’ясувалося згодом, затриманий дозволив сісти за кермо своїй нетверезій подрузі, яка навіть не має водійських прав. Як результат – дівчина не впоралася з кермуванням та в’їхала в огорожу. Аби уникнути матеріального відшкодування, власник автівки пересів за кермо та втік.

Тепер обом порушникам доведеться заплати чи не втричі дорожче. Мешканку району притягнено до адміністративної відповідальності згідно статті 130 КУпАП – водіння в нетверезому стані. Відповідатиме дівчина і за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження дорожніх споруд чи іншого майна. Штраф – близько 12тисяч гривень.

Щодо власника іномарки, то окрім передачі керма особі, яка перебуває в стані алкогольного сп’яніння, залишення місця ДТП, невиконання вимог про зупинку та злісної непокори працівникам поліції, йому доведеться відшкодовувати усі пошкодження службового поліцейського транспорту.